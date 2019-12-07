Эр-Рияд, , 02:26 — REGNUM Распоряжение оказать содействие в расследовании стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде озвучил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд спецслужбам королевства. Об этом 6 декабря говорится в заявлении саудовского посольства в Вашингтоне в Twitter.

Уточняется, что свое поручение король сделал после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В рамках общения с Трампом монарх подчеркнул, что злоумышленник, совершивший преступление на военном объекте, не имеет ничего общего с саудовским народом. Он отметил, Саудовская Аравия считает граждан США своими друзьями и союзниками. В связи с трагедией король выразил соболезнования американскому президенту и родственникам жертв, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что преступник, открывший стрельбу на авиабазе ВМС в городе Пенсаколе, был служащим ВВС Саудовской Аравии. В результате происшествия четыре человека погибли и еще восемь получили ранения.