Майами, США, , 01:14 — REGNUM Информация о взрывном устройстве, заложенном на территории базы ВВС США «Патрик» в штате Флорида, не подтвердилась. Об этом 6 декабря сообщает командование 45-го космического крыла ВВС США на странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент базе и ее окрестностям, которые были обследованы службой безопасности, саперами и пожарными, ничего не угрожает.

Напомним, 6 декабря после сообщений о бомбе, заложенной на территории базы ВВС США, началась эвакуация жителей близлежащих районов.