Саратовская область, , 00:40 — REGNUM В отношении обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), который ранее сознался в убийстве 9-летней школьницы, срок ареста продлен. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Он проведет в СИЗО еще два месяца — до 9 февраля 2020 года.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия для закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 9 октября пропала школьница, которая отправилась в учебное заведение, но домой не вернулась. Были предприняты масштабные поиски с привлечением большого числа волонтеров. Оказалось, что школьница была убита в одном из гаражей рецидивистом, который испугался, что ребенок обнаружит совершенный им самозахват гаража. Подозреваемый был задержан по горячим следам и дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

После трагедии на странице законодательного органа России в социальной сети «ВКонтакте» был размещен опрос, целью которого было выяснение отношения граждан к смертной казни. В исследовании приняли участие свыше 100 тыс. человек, 80% респондентов положительно отнеслись к отмене моратория на смертную казнь.

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