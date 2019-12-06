Великий Новгород, , 23:27 — REGNUM Деятельность международной преступной группы, занимавшейся контрабандой оружия, боеприпасов и наркотиков, пресекли сотрудники спецслужб России и Белоруссии. Об этом 6 декабря сообщили журналистам в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержание организатора преступного бизнеса и шестерых активных членов организованной криминальной группы сотрудники спецслужб задержали с поличным на территории Новгородской и Ленинградской областей. Задержание произошло при попытке подозреваемых сбыть партию оружия и наркотических веществ.

У задержанных были изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета, патроны различного калибра, наркотические вещества и крупная денежная сумма в рублях и в валюте. Кроме того, у одного из задержанных при обыске автомобиля были найдены и изъяты две боевые гранаты и пистолет ПМ с глушителем.

В настоящее время начат ряд мероприятий по установлению и розыску возможных сообщников задержанных и каналов поступления наркотиков и оружия.

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