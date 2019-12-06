Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 23:18 — REGNUM В Белоярском (Свердловская область) предложили дать девять лет колонии женщине, которая в пьяном виде сбила двух девочек-подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Водителю выдвинуто обвинение по ч.3. ст.30 п.п. «а, к» ч.2. ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»). Гособвинение попросило районного судью назначить обвиняемой наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год.

По версии следствия, пьяная гражданка выехала на встречную полосу и сбила двух девочек-подростков, а через некоторое время вернулась на место происшествия и снова сбила одну из них. После этого женщина скрылась.

Было выявлено, что одной из пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, другой девочке — вред средний тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в апреле 2019 года. Женщину задержали по горячим следам.

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