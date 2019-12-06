Пенсакола, США, , 23:12 — REGNUM Расстрелявший людей на авиабазе во Флориде человек действительно был служащим ВВС Саудовской Аравии, заявил 6 декабря журналистам губернатор штата Рон Десантис в эфире телеканала ABC News.

По его словам, сотрудник саудовских ВВС проходил обучение на авиабазе ВМС США.

Ранее СМИ сообщили о том, что расстрел на военной базе во Флориде устроил саудовский военный и после его опознания будет расследоваться версия террористического акта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря четыре человека погибли, восемь были ранены в результате стрельбы, произошедшей на авиабазе ВМС США «Пенсакола» во Флориде. Стрелявшего удалось ликвидировать.

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