Екатеринбург, 6 декабря 2019, 23:07 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка постановил провести служебную проверку деятельности зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
Ранее Чуличкова отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Генпрокуратура обратила внимания на информацию, прошедшую по уголовному делу о коррупции в отношении первого замглавы свердловского управления СКР Михаила Бусылко. В связи с данными сведениями было принято решение об организации проверки Чуличкова.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Бусылко должен был получить взятку в размере 1,8 млн рублей, пишут местные СМИ. Силовику назначен домашний арест до 28 января 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Первый замглавы свердловского управления СКР арестован