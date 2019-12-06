Екатеринбург, , 23:07 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка постановил провести служебную проверку деятельности зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Ранее Чуличкова отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Генпрокуратура обратила внимания на информацию, прошедшую по уголовному делу о коррупции в отношении первого замглавы свердловского управления СКР Михаила Бусылко. В связи с данными сведениями было принято решение об организации проверки Чуличкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Бусылко должен был получить взятку в размере 1,8 млн рублей, пишут местные СМИ. Силовику назначен домашний арест до 28 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый замглавы свердловского управления СКР арестован