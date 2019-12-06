Москва, , 23:27 — REGNUM Информацию о массовой драке со стрельбой, которая произошла в одном из торговых центров, проверяет полиция города Москвы. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в одном из кафе торгового центра «Таганский пассаж» в центре Москвы. Компания мужчин устроила потасовку прямо в помещении кафе.

По словам очевидцев, в момент, когда обстановка накалилась, один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов в воздух. После этого все участники инцидента быстро покинули здание ТЦ. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что к моменту приезда сотрудников полиции на территории ТЦ людей, совершающих какие-либо противоправные действия, замечено не было. Полицейские изучают записи с камеры видеонаблюдений и ведут опрос очевидцев. Проверка обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы у кафе в городе Тобольске Тюменской области.

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