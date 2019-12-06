Пенсакола, США, , 23:26 — REGNUM Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп жертвам стрельбы на авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе. Об этом 6 декабря глава США сообщил в своём Twitter.

Президент США пояснил, что получил отчёт о трагедии на авиабазе Пенсакола во Флориде и провёл переговоры с губернатором штата Роном Десантисом.

Трамп заверил, что продолжает следить за ситуацией и ходом расследования, а также выразил свои соболезнования семьям погибших, сказав, что в это сложное время его мысли и молитвы лишь о них.

Ранее администрация президента США сообщала, что главе государства доложили о ЧП на авиабазе во Флориде, и он следит за ситуацией.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что стрельбу на авиабазе ВМС США, в результате которой погибли и пострадали 12 человек, устроил военнослужащий ВС Саудовской Аравии.