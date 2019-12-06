Москва, , 22:33 — REGNUM В Москву самолетом из Сирийской Арабской Республики были доставлены четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах для террористов. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Анны Кузнецовой.

Напомним, Кузнецова заявила о 146 российских детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. В основном это дети тех граждан России, которые поехали в Сирию, чтобы сражаться в рядах различных террористических группировок, в частности, «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кузнецова рассказала, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами. Так, тесты ДНК 49 детей уже подтвердили их родственные связи с гражданами России.

Сегодня из Сирии были доставлены четверо таких детей. Суды в России по признанию факта их рождения уже начались.