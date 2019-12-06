Краснодар, , 22:40 — REGNUM Жильцов 16-этажного дома эвакуировали спасатели в Краснодаре из-за возгорания, возникшего в одной из квартир. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 21:07 мск. Возгорание произошло на шестом и седьмом этажах высотного дома на улице Чехова. Площадь пожара составила 45 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 50 человек. На месте пожара работали восемь единиц техники и 25 человек личного состава. Полная ликвидация возгорания была зафиксирована в 21:38 мск.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семье из Хабаровского края, пострадавшей при пожаре в посёлке Солнечный в частном деревянном доме.

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