Ижевск, , 22:24 — REGNUM В сентябре 63-летняя жительница Ижевска увидела на одном из интернет-сайтов объявление с предложением поучаствовать в торгах на фондовой бирже. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Позвонив по указанному в объявлении номеру женщина узнала, что для участия в торгах и получения прибыли необходимо внести денежные средства на указанный собеседником счет. После однократного перевода, женщину просили пополнять счёт вновь и вновь. В результате она внесла все свои сбережения, а также оформила кредит на 1,5 млн рублей.

К концу ноября женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичным образом лишилась 229 тыс. рублей ещё одна пожилая жительница Ижевска. Она также пыталась заработать, участвуя в биржевых торгах.