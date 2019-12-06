Москва, , 22:13 — REGNUM В одном из кафе в центре Москвы произошла перестрелка с участием нескольких десятков человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают авторы канала, инцидент произошёл в кафе «Му-Му» у метро «Таганская». В конфликте приняли участие примерно 20 человек. В ходе конфликта один из посетителей достал нож, после чего его оппонент достал травматический пистолет и начал стрельбу.

По некоторым данным, в результате инцидента жертв нет. Обстоятельства произошедшего выясняются полицией.