Пенсакола, США, , 22:12 — REGNUM Стрельбу на базе ВМС США «Пенсакола», в результате которой были убиты и ранены 12 человек, устроил военнослужащий Вооружённых сил Саудовской Аравии, сообщает 6 декабря The Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению агентства, на территорию военной базы США во Флориде этот человек прибыл на обучение.

После того как стрелявший был ликвидирован и опознан, власти начали рассматривать версию террористического акта в качестве причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на крупнейшей в США военной базе «Пенсакола» в штате Флорида военнослужащий открыл огонь по окружающим людям, убив четверых и ранив ещё восемь человек.

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