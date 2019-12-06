Балаково, Саратовская область, , 22:26 — REGNUM Мужчина 42-х лет был госпитализирован после взрыва неустановленного предмета у него в руках в городе Балаково в Саратовской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в квартире, где проживал мужчина, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Шевченко около 20:00 по местному времени. По предварительным данным, мужчина принёс домой неустановленный предмет и попытался его разобрать. При разборке предмета тот взорвался.

Мужчине взрывом оторвало кисть руки, он госпитализирован. В квартире в момент взрыва находились супруга и дочь мужчины, они не пострадали.

На месте взрыва возгорания не произошло, в результате взрыва в квартире выбило окна, других разрушений не зафиксировано. Обстоятельства и причины взрыва уточняются.

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