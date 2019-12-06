Ростов-на-Дону, , 21:45 — REGNUM Вынужденную посадку совершил самолёт авиакомпании NordWind, вылетевший из Москвы в Ереван, в аэропорту «Платов» в городе Ростове-на-Дону. Об этом 6 декабря сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании.

По предварительной информации, один из пассажиров авиарейса N4377 пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке.

Пассажир был передан под наблюдение медиков в Ростове-на-Дону сразу же после приземления самолёта. Информация о его состоянии не сообщается.

В настоящее время авиарейс уже приземлился в пункте назначения, городе Ереване. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном приземлении в аэропорту Ростова-на-Дону пассажирского самолёта, следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Элисту. Причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность.

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