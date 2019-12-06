Тюменский район, Тюменская область, , 21:21 — REGNUM Тюменский районный суд рассмотрел 6 декабря необычное дело. Мужчина, жестоко избивший человека, не понёс уголовной ответственности по причине примирения сторон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Установлено, что в конце июня 2019 года Алексей Я. из внезапно возникшей личной неприязни нанёс потерпевшему не менее трёх ударов рукояткой пневматического пистолета по голове, затем избил руками и ногами. Потерпевший получил травмы средней степени тяжести.

В ходе судебного заседания Алексей Я. раскаялся. Ранее он загладил причинённый потерпевшему вред, и стороны примирились. Кроме того, обвиняемый положительно характеризуется, а также имеет государственные награды.

Тюменский районный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон и освободил Алексея Я. от ответственности.