Москва, , 21:20 — REGNUM Как минимум 34 рейса отменено либо задержано в аэропортах города Москвы. Такие данные приводит 6 декабря онлайн-сервис «Яндекс. Расписание».

В аэропорту «Внуково» с опозданием вылетят десять авиарейсов, отменено три, в аэропорту «Шереметьево» задержали восемь авиарейсов. В аэропорту «Домодедово» отменённых рейсов восемь, вылетят позже, чем предполагалось, пять авиарейсов.

По предварительным данным, причиной отмен и задержек рейсов в аэропортах Москвы стало ухудшение погодных условий.

В Москве, по прогнозам метеорологов, 7 и 8 декабря ожидаются ледяные дожди, температура воздуха при этом составит 0…+3 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке и отмене нескольких авиарейсов в аэропорту Волгограда из-за сильного тумана.

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