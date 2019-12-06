Нижний Новгород, , 20:52 — REGNUM В отношении сотрудника исправительной колонии №5 в Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, в июле 2019 года, находясь на дежурстве в ночную смену, оперуполномоченный добровольно выпустил осуждённого за совершение особо тяжкого преступления в магазин. При этом заключённый выехал на автомобиле за территорию колонии в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции.

Сотрудник колонии отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, середине ноября территорию нижегородской колонии-поселения ИК-5 покинул один из заключенных. В колонии-поселении заключенные живут не в закрытых корпусах, а свободно передвигаются по территории учреждения и носят гражданскую одежду. Поверка проходит дважды в день — после отбоя и до подъема. Осужденный отбывал срок в виде 13 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также за кражу и изнасилование.