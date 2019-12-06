Найроби, , 21:20 — REGNUM Как минимум три человека погибли, 27 пострадали в результате обрушения шестиэтажного жилого дома в столице Кении, городе Найроби. об этом 6 декабря сообщает агентство Reuters

По последним данным, из-под завалов удалось спасти 11 человек. Все пострадавшие госпитализированы. Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Число пострадавших и погибших может возрасти: в рухнувшем здании было более 50 однокомнатных квартир. Кроме того, разбор завалов осложнён проливным дождём, который продолжается в этой части Кении уже несколько суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате обрушения жилого дома в Кении.

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