Омск, , 19:55 — REGNUM Мальчик 12 лет исчез после угона автомобиля у родителей в Омске. Об этом 6 декабря сообщает портал Om1.ru.

Ребёнок угнал автомобиль ВАЗ-2106, принадлежавший его отцу, и скрылся на нём в неизвестном направлении. Немедленно были начаты розыскные мероприятия, в которых приняли участие сотрудники полиции и волонтёры.

Около 19:45 (16:45 мск) экипаж волонтёров заметил заметил похожий по приметам автомобиль на пустыре недалеко от места угона. Пропавший ребёнок находился рядом в компании своих ровесников и плакал.

Выяснилось, что недалеко от места угона автомобиль заглох, мальчик не решился бросить машину на пустыре без присмотра. Ребёнка задержали и передали в руки сотрудников полиции. В настоящее время выясняются причины, побудившие подростка уйти из дома.

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