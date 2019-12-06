Оренбург, , 19:39 — REGNUM В Оренбургской области 6 декабря с 17:30 местного времени (15:30 мск) из-за сильной метели ограничено движение транспортных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Прекращено движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск») км 170+000 (н. п. Краснощеково) — км 260+000 (н. п. Гай), а также на участке дороги регионального и муниципального значения Каменноозерное-Медногорск км 177+000 — км 184+000.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона работают стационарные и временные пункты обогрева.

Стоит отметить, что согласно метеопрогнозу, в ближайшие сутки, 7 декабря, на территории Оренбуржья сохранится метель, порывы ветра ожидаются до 22 метров в секунду.