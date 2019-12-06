Салехард, , 19:33 — REGNUM В ЯНАО почти в два раза стало меньше выявляться коррупционных преступлений к уровню 2018 года. Об этом заявил прокурор Ямала Александр Герасименко 6 декабря 2019 года на пресс-конференции.

Подводя итоги за 11 месяцев 2019 года Герасименко отметил, что органами прокуратуры ЯНАО выявлено более 700 нарушений коррупционной направленности, к дисциплинарной ответственности привлечено 216 должностных лиц.

Продолжается борьба с кумовством среди ямальских чиновников. В 2019 году выявлено более 10 фактов нарушений запрета на трудовую деятельность в случае близкого родства с подчинёнными. В связи с этим уволено пять должностных лиц.

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