Псков, , 19:27 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с перевернувшимся автобусом в Новоржевском районе, в результате которой пострадали восемь детей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие установило, что в результате ДТП, случившегося утром 29 ноября в 3 км от Новоржева, пострадали девять человек, в том числе восемь детей. В рейсовом автобусе марки ПАЗ дети ехали в школу.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, часть которых находилась в неисправном состоянии», — отметили в следственном управлении. В ведомстве также заявили, что инициировали проверку безопасности всех автобусов, в том числе школьных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в компании «Псковпассажиравтотранс», которой принадлежит попавший в аварию автобус, заявили о его технической исправности, а также о том, что «водитель автобуса в момент аварии проявил профессионализм, который, без преувеличения, позволил избежать трагических последствий». Отмечалось, что автобус опрокинулся на очень скользком участке дороге — трасса была ничем не обработана.

Читайте все новости об этом ЧП: В Псковской области опрокинулся автобус с детьми — трансляция