Пенсакола, США, , 20:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой на авиабазе ВМС США во Флдориде. Об этом 6 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джадд Рид.

«Президента проинформировали о стрельбе на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, он следит за ситуацией», — заявил Рид.

Вице-президент США Майк Пенс написал в своём Twitter, что огорчён известиями о стрельбе в Пенсаколе и продолжает следить за ситуацией. Также он сообщил, что молится за жертв и их семьи и выразил благодарность спасателям за их оперативные действия по обезвреживанию стрелка.

Напомним, стрельба на авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе произошла в 06:30 (14:30 мск). Это уже второй за последние сутки случай со стрельбой на территории авиабазы ВМС СШа, ранее сообщалось о подобном ЧП, произошедшем на базе в Перл-Харборе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде погибли четыре человека.

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