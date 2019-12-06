Пенсакола, США, , 19:10 — REGNUM В результате стрельбы, произошедшей на территории военной базы США «Пенсакола» во Флориде погибли четыре человека, сообщает 6 декабря телеканал АВС.

С огнестрельными ранениями различной степени тяжести госпитализированы восемь человек.

Ранее военные и СМИ сообщали о двоих убитых и 11 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на территории авиабазы ВМС США во Флориде военнослужащий устроил стрельбу. Позднее стрелявший был ликвидирован.

Напомним, авиабаза «Пенсакола» является одной из крупнейших военных баз в США. На территории базы находятся до 16 тыс. военных и более семи тысяч человек из числа гражданского технического и обслуживающего персонала.

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