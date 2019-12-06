Москва, , 19:07 — REGNUM Двух мужчин, напавших на водителя такси, задержали сотрудники Росгвардии в Москве. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Нападение на таксиста произошло в ночь на 6 декабря на юго-западе Москвы. По предварительным данным, между водителем такси и его пассажирами возник конфликт, в ходе которого пассажиры нанесли водителю удары по голове и туловищу, затем разбили лобовое стекло у автомобиля, произвели несколько выстрелов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Задержаны 61-летний житель Уфы и 39-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

При досмотре у задержанных был изъят предмет, похожий на огнестрельное оружие, он был передан на экспертизу. Подозреваемые были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперта по кибербезопасности совладельца компании Group-IB Илью Сачкова заподозрили в стрельбе по таксистам.

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