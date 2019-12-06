Липецк, , 18:33 — REGNUM В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Тело мальчика нашли около многоэтажки. Следователи предполагают, что он играл с друзьями и хотел спуститься с 16 этажа через открытый балкон общего пользования.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели и родители мальчика. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.