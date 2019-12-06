Пенсакола, США, , 18:21 — REGNUM В результате стрельбы на территории авиабазы ВМС Pensacola во Флориде погибли два человека и ранены ещё 11, сообщают 6 декабря пресс-служба ВМС США и телеканал MSNBC.

«Подтверждена смерть второй жертвы», — указано в сообщении ВМС в Twitter.

В свою очередь, телеканал MSNBC утверждает, что в результате стрельбы ранения получили 11 человек.

Ранее пресс-служба ВМС США сообщила о ликвидации стрелявшего.

Местные СМИ сообщали о пяти пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на авиабазе ВМС США Pensacola, расположенной в штате Флорида, один из военнослужащих устроил стрельбу.

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