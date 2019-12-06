Воронеж, , 18:05 — REGNUM Глава департамента строительной политики Воронежской области стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили «Вести-Воронеж» 6 декабря. Сам руководитель департамента ранее был отстранён от должности решением губернатора.

«Коммерсантъ-Черноземье» сообщает, что чиновник пришёл в СК с явкой с повинной и дал признательные показания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря дело было возбуждено в отношении другого высокопоставленного чиновника — руководителя управления стройполитики администрации Воронежа. Чиновника заподозрили в том, что он предпринял незаконные действия, чтобы заключить контракт на выполнение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях города с конкретным подрядчиком. Он также отстранён от должности.

Департаментом строительной политики Воронежской области руководит Олег Гречишников занимает эту должность с 2015 года, до этого руководил департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области, а ещё раньше занимал пост гендиректора КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации».

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