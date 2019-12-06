Вашингтон, , 18:02 — REGNUM На авиабазе Pensacola в американском штате Флорида ликвидирован человек, устроивший стрельбу, сообщает пресс-служба ВМС США на своей странице в Twitter.

«В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы ВМС Pensacola, перекрытых в связи с сообщениями об активном стрелке», — сообщается на странице авиабазы в Facebook.

Ранее сообщалось, что эта военная база была оцеплена после сообщений о стрельбе на её территории.

«Стрелок мёртв», — указано в сообщении ВМС в Twitter. При этом сообщается о гибели ещё одного человека.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщал, что ранения получили не менее пяти человек, что косвенно подтверждается сотрудниками ближайшей больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на авиабазе ВМС США в американском штате Флорида произошла перестрелка. Территорию авиабазы оцепила полиция.

По предварительным данным, стрельбу устроил один из военнослужащих.

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