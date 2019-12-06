Брянск, 6 декабря 2019, 17:55 — REGNUM Два грузовика с польскими грушами остановила ночью мобильная группа Брянской таможни в Клетнянском районе Брянской области. Нарушители уверяли, что заблудились в лесу. Общий вес содержимого автомобилей составил почти 40 тонн, сообщили 6 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Грузовики обнаружили на границе Смоленской и Брянской областей. Водители утверждали, что перевозили фрукты по территории Белоруссии. На вопрос, почему они оказались ночью в российском лесу, — нарушители ответили, что заблудились. Перевозчиков пришлось привлечь к административной ответственности.
Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определённых товаров на территорию России в рамках ответных мер на введение санкций. Груши будут уничтожены на специальном полигоне.