Брянск, , 17:55 — REGNUM Два грузовика с польскими грушами остановила ночью мобильная группа Брянской таможни в Клетнянском районе Брянской области. Нарушители уверяли, что заблудились в лесу. Общий вес содержимого автомобилей составил почти 40 тонн, сообщили 6 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Грузовики обнаружили на границе Смоленской и Брянской областей. Водители утверждали, что перевозили фрукты по территории Белоруссии. На вопрос, почему они оказались ночью в российском лесу, — нарушители ответили, что заблудились. Перевозчиков пришлось привлечь к административной ответственности.

«У водителей не было никаких документов на товар. Ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на польское происхождение фруктов», — пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов.

Польша относится к тем странам, из которых запрещен ввоз определённых товаров на территорию России в рамках ответных мер на введение санкций. Груши будут уничтожены на специальном полигоне.