Москва, , 18:40 — REGNUM Ранее неоднократно судимый мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке проникнуть в здание детского сада в Москве. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сигнал тревоги был получен нарядом вневедомственной охраны из детского сада на Новоясеневском проспекте. Росгвардейцам, прибывшим на место вызова, обратился охранник и рассказал о мужчине, проникнувшем через забор на территорию дошкольного учреждения. После этого мужчина попытался проникнуть в само здание детского сада.

Сотрудники Росгвардии провели осмотр территории и задержали подозрительного мужчину. Гражданин вёл себя неадекватно, на вопросы отвечал с явным трудом. На место была вызвана бригада медиков и сотрудники полиции. По результатам экспресс-анализа было установлено, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения.

Также выяснилось, что 41-летний мужчина является жителем Москвы и ранее неоднократно был привлечён к уголовной ответственности за различные правонарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке следователями информации о побоях воспитанников в детском саду города Краснодара.

Читайте ранее в этом сюжете: СК проверяет информацию о побоях воспитанников детсада в Краснодаре