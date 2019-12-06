Ульяновск, , 17:25 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 24-летнему жителю Сызрани (Самарская область), которого обвинили в применении насилия в отношении участкового. Правоохранителя он протащил на машине, ударив о забор, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл 30 июля 2019 года в рабочем посёлке Тереньга Тереньгульского района. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела, работая водителем-экспедитором и находясь в салоне машины Lada Kalina на улице Полевой, попытался скрыться в ответ на требование участкового предъявить документы. Тогда полицейский схватился за руль автомашины.

«Осуждённый умышленно продолжил движение вперед, ударив его о металлический забор», — говорят в следственном управлении, отметив, что в результате падения участковый получил травмы.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему назначено два года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев из Ульяновска, которых обвиняют в наркопреступлении и применении насилия в отношении представителя власти. Следствие полагает, что при задержании один из обвиняемых выстрелил из травматического оружия в сотрудника спецназа, попав ему в голову и спину.