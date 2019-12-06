Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Анонимные письма с угрозой взрыва поступили 6 декабря в управление петербургской подземки. Как и днем ранее, станции метро проверяют без прекращения их работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

«Поступили сообщения. Все (станции) проверили», — отметила собеседница агенства.

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Напомним, вторую неделю подряд городские суды, учреждения культуры, образования и здравоохранения, а также объекты транспорта, получают анонимные сообщения о «минировании» и требованием выплатить 120 биткоинов. В пятницу такие письма поступили в девять судов, в которых на время проверки была приостановлена работа. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

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