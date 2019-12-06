Одесса, Украина, , 17:14 — REGNUM Число погибших при пожаре, случившемся в экономическом колледже в Одессе увеличилось до трех человек, сообщает 6 декабря пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Уточняется, что из-под обломков сгоревших помещений извлечено тело еще одной жертвы пожара.

«Это женщина. Ее личность устанавливается», — указано в сообщении пресс-службы.

В списках пропавших без вести остаются еще 12 человек, поэтому не исключено увеличение списка погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Одесском колледже экономики произошел крупный пожар. По информации местных пожарных, в здании до сих пор продолжается тушение отдельных очагов тления.

Травмы, ожоги и отравления угарным газом получили 32 человека.

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