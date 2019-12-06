Пенсакола, США, , 17:05 — REGNUM Стрельба произошла на авиабазе ВМС США в городе Пенсакола в американском штате Флорида. Об этом 6 декабря сообщает офис шерифа округа в Twitter.

Информация о стрельбе поступила в 06:30 по местному времени. В настоящее время авиабаза оцеплена полицией.

По предварительным данным, стрельбу на территории авиабазы начал один из военнослужащих. В настоящее время он обезврежен.

В результате стрельбы пострадали пять человек, они доставлены в ближайшую больницу. Причины и обстоятельства стрельбы уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии со стрельбой на военно-морской верфи Перл-Харбор в США. В результате ЧП погибли два человека.

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