Москва, , 17:01 — REGNUM Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве. Об этом сообщает деканат механико-математического факультета МГУ.

«3 декабря 2019 года на 92 году жизни скончался доцент кафедры математического анализа, заслуженный преподаватель Московского университета, лауреат премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность Олег Сергеевич Ивашев-Мусатов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Ивашев-Мусатов был госпитализирован после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». По словам сына математика, ночью его отец начал звать о помощи, а также кричать о том, что он отравился. После того, как в квартиру прибыли медики, сын Ивашева-Мусатова увидел рядом с отцом средство «Крот». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.