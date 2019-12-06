Псков, , 16:47 — REGNUM Икона «Огненное восхождение Святого пророка Илии» (1913 год), признанная культурной ценностью, передана на временное хранение управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Попытку вывоза ценной иконы таможенники пресекли на российско-эстонской границе. Гражданин Российской Федерации пытался вывезти икону в Эстонию, не декларируя, через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Куничина гора».

Решением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения, а икона у него была конфискована.

Напомним, в 2018 году на российско-эстонской границе на пунткте пропуска «Шумилкино» у жителя Эстонии были изъяты две ценные иконы — «Господь Вседержитель» и «Св. Николай Чудотворец».

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