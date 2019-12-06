Братислава, , 16:54 — REGNUM Взрыв газа произошёл в жилом многоэтажном доме в Словакии. Об этом 6 декабря сообщает Словацкое радио.

Взрыв произошёл в городе Прешов на востоке Словакии в высотном жилом доме между 10 и 13 этажами. Существует угроза обрушения здания, в городе объявлено чрезвычайное положение.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек. В здании находится большое количество жильцов. После взрыва приозошло возгорание, огонь быстро распространился на несколько верхних этажей здания.

На месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели. Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в жилом доме в Словакии.

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