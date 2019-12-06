Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Сообщения о минировании, которые сегодня получили девять судов Санкт-Петербурга, не подтвердились. Все здания проверены и признаны безопасными. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Октябрьский, Фрунзенский, Куйбышевский, Выборгский, Московский, Смольнинский, Невский, Приморский районные суды и Санкт-Петербургский городской суд вернулись к работе в последний рабочий день недели.

«Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, вторую неделю злоумышленники рассылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов. В пятницу из-за очередных угроз были эвакуированы девять судов. Днем ранее также проверялись станции метрополитена и несколько музеев Петербурга.

Злоумышленники остаются безнаказанными. По данным СМИ, сообщения об угрозах могут поступать с территории Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Из девяти эвакуированных судов Петербурга лишь один вернулся к работе