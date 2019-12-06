Москва, , 16:34 — REGNUM Пассажирский самолет SSJ-100 вынужден был прервать взлет и вернуться в столичный аэропорт «Внуково» Об этом сегодня, 6 декабря, сообщают столичные СМИ.

По имеющейся информации, после вылета из «Внуково» при наборе высоте экипаж обнаружил проблему с бортовой гидросистемой. Экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.

Наземные службы воздушной гавани были приведены в готовность на случай аварийной посадки.

Посадка прошла благополучно. никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.