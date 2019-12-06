Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) совершил экстренную посадку пассажирский самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Калмыкию.

Рейс A4−608 приняли на Дону в связи с техническими неисправностями. По имеющимся данным, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Азимут», пришлось заменить. Как следует из информации, размещённой на онлайн-табло «Платова», задержка пассажиров в пути составила около трёх часов, сообщает ИА REGNUM.

Во время полёта на борту находилось 64 человека. Пострадавших нет.

Напомним, авиапарк «Азимута» состоит из воздушных судов Sukhoi Superjet 100.