Краснодар, , 16:17 — REGNUM Житель Краснодарского края взломал внутреннюю сеть РЖД и скопировал сотни тысяч фотографии и сведений о руководстве компании. В отношении хакера 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном получении и разглашении коммерческой тайны и о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 6 декабря.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации. Он скопировал нескольких сотен тысяч фотографий и персональные данные руководства ОАО «РЖД» и других работников. Эти сведения позже появились на на одном из интернет-ресурсов с хостингом в Германии.

Подозреваемого установили — молодой человек, который оказался специалистом в it-сфере, признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД».