Москва, 6 декабря 2019, 16:05 — REGNUM Аэропорт «Внуково» принял экстренную посадку самолёта Sukhoi Superjet-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Отмечается, что самолёт, летевший в Надым, был вынужден запросить посадку по причине падения давления в гидросистеме. Посадка произошла успешно.
По другим данным, причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика неисправности двигателя.
По данным собеседника агентства, самолёт принадлежит компании «Газпромавиа». По некоторой информации, на борту находилось 43 человека.