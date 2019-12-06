Псков, , 15:59 — REGNUM Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая обвиняется в интернет-мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Псковской области, уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие установило, что женщина в начале 2017 года создала сообщество в социальной сети «ВКонтакте», в котором разместила заведомо ложную информацию о возможности приобретения у неё детских товаров по низким ценам. Пользователи сообщества заказали у неё товары с предоплатой на сумму более 1,5 млн рублей, но своих покупок так и не дождались.

В прокуратуре Псковской области отметили, что обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с дополнительными видами наказаний в виде штрафа либо ограничения свободы.