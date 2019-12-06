Кутаиси, Грузия, , 15:51 — REGNUM Потасовка между участниками акции протеста и неизвестным произошла 6 декабря в грузинском городе Кутаиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, неизвестный мужчина подошел членам движения «Измени», участвующим в протесте, и начал оскорблять их. Конфликт скоро перерос в потасовку.

Сообщается, что сотрудники полиции погасили конфликт, а мужчину, который его начал, увели с места проведения акции.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии оппозиционные силы, добиваясь изменений в выборной системе страны, проводят массовые акции в различных городах. 6 декабря крупная акция проходит в Кутаиси. Протестующие вышли на улицы с лозунгом «Вместе против одного».