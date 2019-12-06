Яунде, , 16:04 — REGNUM Члены нигерийской террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 21 человека на севере Камеруна недалеко от границы с Нигерией. Об этом со ссылкой на сообщение местных чиновников и полиции передает агентство AFP.

Официальный представитель полиции в интервью журналистам сообщил, что после похищения четверо человек смогли бежать, а в настоящее время службы безопасности пытаются определить местоположение 17 других похищенных.

По информации журналистов агентства, «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала активные действия на северо-востоке Нигерии в 2009 году, убив и похитив тысячи человек. Впоследствии операции группировки распространились на соседние страны.

Как сообщают журналисты, мятеж «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудил более 200 000 человек покинуть свои дома на севере Камеруна.