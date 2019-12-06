Москва, , 15:38 — REGNUM Предполагаемые участники преступной группы, совершившей убийство главы ингушского ЦПЭ МВД России Ибрагима Эльджаркиева, будут доставлены в Москву. Это пять человек, задержанные 6 декабря, сообщает источник ТАСС.

Пятерых членов ОПГ задержали при проведении обысков в ингушском селе Экажево. В Москву уже доставлен главарь группировки Хасан Полонкоев. Он владел в Ингушетии сетью АЗС и нефтяным бизнесом.

Как сообщало ИА REGNUM, Полонкоев и пятеро участников его ОПГ были задержаны в результате спецоперации 6 декабря. По данным следствия, преступная группа в январе текущего года совершила нападение, а в ноябре — убийство Ибрагима Эльджаркиева. Следственный комитет опубликовал видео доставки Полонкоева в СКР.

Читайте также: Главаря банды убийц Эльджаркиева доставили в СКР — видео