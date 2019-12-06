Будуда, , 15:42 — REGNUM В субрегионе Бугису на востоке Уганде сойдет еще больше оползней, если люди будут игнорировать меры, направленные на смягчение последствий изменения климата. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление экспертов по окружающей среде.

Фред Гандо, исполнительный директор Программы поддержки трансформационных усилий и эколог, обвинил бедствия в обезлесении, деградации водно-болотных угодий и плохих методах ведения сельского хозяйства.

«Мы будем продолжать регистрировать больше смертей, потому что последствия изменения климата стали реальностью», — сказал он.

Несколько рек, в том числе Цуцу, Манафва, Солоко и Набуйонга, вышли из берегов из-за непрерывных дождей, отмечает он. Наводнение также парализовало транспортную сеть, особенно в районах Сиронко и Будуда.

Стелла Ватсемба, сотрудник отдела охраны окружающей среды района Намисиндва, сказала, что характер осадков изменился.

«Раньше дожди начинались с марта по июнь для длинного сезона и с сентября по октябрь до декабря для более короткого периода, но сейчас у нас дождь в декабре, который раньше был ненормальным», — сказала она.

Напомним, что во вторник, 3 декабря, оползни разрушили несколько деревень в обоих районах, в результате чего около 300 семей были вынуждены покинуть свои дома. До настоящего времени было обнаружено семь тел, три в Сиронко и четыре в Будуде.

Председатель округа Будуда Уилсон Ватира сказал, что жители подвергнутся риску новых оползней, если не переедут в более безопасные места.

По словам журналистов, в прошлом месяце правительство страны объявило о планах переселения около 140 семей в рамках второго этапа программы, который еще не начался. На первом этапе был построен 101 дом и около 720 человек были переселены. В программе примут участие районы Будуду, Намисиндву, Манафву, Сиронко и Буламбули.

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